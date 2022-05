Philippe GAMBIEZ

Directeur des pôles éditions et formations 17 personnes à e-GEE SAS (filiale de la Lyonnaise des Eaux). Notre progiciel gère pour les grandes collectivités, les abonnés et la facturation dans le monde de l’énergie et des fluides (Eau, Gaz, électricité, Déchet, chauffage urbain,...). e-GEE est le leader en France avec plus de 4 millions d'abonnés gérés. Le rôle de RESPONSABLE PRODUIT consiste en la Gestion des évolutions du produit, l'organisation du planning. Le pilotage de l'équipe produit. L'Analyse des nouvelles spécifications fonctionnelles et techniques. La Définition du plan de développement du produit sur l’année en lien avec les engagements des chefs de projets. L'Animation du club utilisateur, pour reporter les demandes d’évolution des clients à l’équipe, et présenter les nouveautés aux clients. La mise en oeuvre des processus qualité et des règles de développement. Reformuler les demandes d’évolutions des clients pour généraliser les demandes. Après une période de veille technologique.



Dans un poste à responsabilités, j'utilise mes qualités d'écoute, d'analyse, ma capacité à prendre du recul et des décisions, pour être force de propositions, dans l'objectif de construire des applications 'bien faite', pour la satisfaction de mes clients, dans le respect des plannings et des budgets.



Mes dernières formations étaient en 2013 sur les méthodologies Agile en générales et sur SCRUM en particulier. En 2009 sur C# Dot NET, en 2008 sur la conception Objet, en 2007 sur Crystal Report en BO, en 2004 sur le management et la performance des équipes.



Mes compétences :

Qualité