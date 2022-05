Philippe GARCIN

J'ai 40 ans, suis marié et parent. J'habite aux alentours de Grenoble depuis une dizaine d'années, après avoir "profité" et appris de l'horizon européen durant 7 ans en Allemagne, 1 an en Angleterre et presque 2 années en Suisse), je reste coutumier de ces echanges dans ma vie professionnelle et personnelle...



Mon activité est à la fois axée sur le domaine industriel de production et pour autant orientée commerciale. Ces 15 dernieres années m'ont ainsi permis d'occuper diverses fonctions tres éclectiques telles que l'application technique, le marketing ou la gestion d'agences commerciales, majoritairement au sein de groupes suisses.



Je parle Anglais et Allemand de maniere courante et pratique. Un petit niveau d'Espagnol egalement, appris dans mon auto au cours de mes déplacements ...



Je suis feru de technique et de restauration ; j'aime les vieilles autos, Alpine, le jazz, le piano, le cinéma et les Arts martiaux -Je suis ceinture marron de judo et pratique alternativement la Boxe Thaï, le Jet Kwendo, le Ju-Jitsu-.



Dans la case "Faits divers", je suis Président d'un Syndic de Copropriété et également Pigiste occasionnel pour des articles techniques ou pour des redactionnels spécialisés.



Et pour demain ? Je travaille actuellement et depuis 8 ans dans l'environnement de la decoupe Laser et du pliage des metaux. Une branche tres interessante à tous points de vue et qui me plait beaucoup ; j'ai néanmoins une ecoute attentive du marché ...



Mes compétences :

Commercial

Technique