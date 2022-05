Philippe GARDERA

Philippe de Briare dans le Loiret

Compétences:

Préparer, superviser et animer une équipe en fonction du cahier des charges et du planning.

Maîtrise de l’ordinateur, Windows XP, Excel, Word et bonne notions de MS Project.

Electrotechnique, pneumatique, hydraulique, aéraulique, brûleur gaz et fioul, régulation.

Machine spéciale, convoyeur, mécanique, soudure, audit, contrôles, mise au point, validation et maintenance.

Assurer la prévention en sécurité et formation du personnel.

Formation sur brûleur Ipros, Maxon, Sargi, Monarchweishaupt.

Stage climatisation et régulation.

Stage Word et Excel Niveau II+.

Habilitation HT, MT, BT.

27 ans d'expériences dans la mise en route et réglages d'équipements industriels France et International.



Mes compétences :

Electrotechnique

Pack microsoft office

autonomie professionnelle

international mobility