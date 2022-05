Agent Général AXA à ROUEN et MONT SAINT AIGNAN depuis 2012

Découvrez mes agences en suivant les liens ci-dessous.



Expériences préalables :

- Conseil en Stratégie et Management dans les services financiers (7ans)

- Conseil en Marketing, Communication/Media, services financiers et autres secteurs ( > 15 ans)



> > > > > voir mon profil détaillé surArray