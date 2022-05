Philippe GARENC

Artiste-auteur, Ingénieur dans la création numérique



Ce que je sais faire :



- Création : Utiliser la palette d’outils traditionnels et numériques : dessin, peinture, sculpture, photographie, audio-vidéographie, infographie, modélisation 3D et impression 3D / Connaître les procédés de moulage traditionnels / Utiliser les logiciels de traitement texte, de retouche d’image matricielle, de dessin vectoriel, de montage audio-vidéo, création de site internet) / Savoir s’adapter à la demande / Faire une étude de la demande du client, de l’inscription du projet / Négocier les moyens de la réalisation face aux attentes / Proposer dessins et modèles originaux / Savoir mettre en valeur un objet d’art ou de communication lors d’une exposition / Savoir faire référence à l’histoire de l’Art, de la Mode et du Design / Connaître les enjeux de la création contemporaine / ...



- Recherche et développement : Assurer une veille sur l’actualité des technologies numériques et leurs applications / Assurer une veille sur les nouveaux modes de collaboration type coopérative, co-working, incubateur start-up / Accompagner des porteurs de projets au travers de la réflexion et du faire / Engager des collaborations et créer des partenariats publics ou privés / Expérimenter, mettre en place et gérer des projets innovants au sein d’un Pôle d’Innovation pour l’Artisanat ( Le Glass Fablab et les Arts codés – projets portant sur l’innovation technologique et sociale à l’ère numérique) / Réaliser des études de faisabilité et rapports d’essais / Participer à l’ingénierie pédagogique d’une structure de formation dédiée à un public spécialisé / ...



- Formation : Former pour des certifications type Éducation nationale / Créer des formations (descriptif et grille d’évaluation) pour l’acquisition de nouvelles compétences (digitales par exemple) / S’associer à une réflexion pédagogique d’établissement / Former au projet - entre savoir et faire, pour savoir-faire /

Accompagner avec de la formation par les pairs, vers l’autonomie du stagiaire / apprendre à itérer par l’échec / Être capable d’associer arts et sciences pour des formations transdisciplinaires / Créer de supports pédagogiques adaptés et aisément partageables voire en ligne / Animer des ateliers pratiques : design thinking, séances d’idéation, workshops arts plastiques, écriture, arts vivants (clown, performance), arts numériques, arts du feu / Évaluer des situations de formations en regard d’un programme descriptif / Organiser des remédiations adaptées / Proposer des formats d’animation adaptés à un groupe donné / ...



- Management et communication : Faire preuve d’adaptabilité / Être à l’écoute / Avoir une vision ouverte et distanciée / Gérer des projets ( écriture des réponses type appel à projets, chiffrage, suivi de la réalisation, animation, bilan écrit) / Organiser la logistique d’un tiers-lieux / Animer un réseau professionnel resserré ou élargi ( ex: chargé du développement de l’usage numérique dans la filière métiers d’art) / Savoir faire la promotion d’un projet (annonces web & presse) / Savoir mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation d’un projet collaboratif / Savoir représenter les intérêts de la structure porteuse du projet territorialement, politiquement / Appliquer et contrôler le bon respect des prérogatives des financeurs / Encourage au faire soi-même, faire ensemble / ...



Mes compétences :

DAO

CNC

Laser

CAO

Modélisation 3D

Rhino3d

Conception 3D

Dessin

Création

Animation de formations

Coaching professionnel

Sculpture

Créativité