Philippe GARNIER

Professionnel de la gestion globale des Risques Opérationnels (diplômé ARM) touchant l’activité de l’entreprise avec plus de 15 ans d’expérience internationale (Cabinets de conseil & courtage, Compagnies d’assurance…) à Londres, Paris et Madrid auprès de PME-PMI ou grands groupes régionaux ou internationaux.



Aujourd’hui, je souhaite rejoindre la Direction des Assurances / Risk Management d’un groupe industriel ou financier international. Je pense que mes diverses expériences en mise en place & gestion de programmes groupes internationaux (avec ou sans Fronting), de ma double connaissance des marchés & acteurs français et anglais, de l’utilisation de Captive(s) dans les programmes et de mes travaux et recherches sur des approches alternatives de transfert de risques seraient sans nul doute un réel atout pour votre équipe et ses missions.



Professionnel et investi, je fais preuve de rigueur, initiative, polyvalence, sens de la communication et de qualités relationnelles. Je suis attiré par un environnement où vision globale, esprit de synthèse, autonomie et créativité sont fortement appréciés.



Mes compétences :

Arm

Assurance

Audit

Basel II

Conseil

Fraude

Management

RC Pro

RCMS

Risk management