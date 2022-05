Philippe GARNIER

Je suis entré dans la Fonction Publique Hospitalière dès l'âge de 18 ans, et sauf circonstances exceptionnelles, je prendrai ma retraite en ayant connu comme seul employeur le Centre Hospitalier Spécialisé de Sevrey. De formation administrative, j'ai depuis 1982 complété cette activité par un engagement syndical, qui s'est concrétisé en 2004 par un poste de permanent syndical.

je défends ainsi les couleurs de FORCE OUVRIERE, avec fierté...et conviction.

Par contre, je m'élève contre la pensée unique, et plaide évidemment pour la tolérence avec un grand T. Si l'on avait toujours ce mot à l'esprit et cette exigence en soi, on ferait un grand pas vers le MIEUX VIVRE ENSEMBLE.



En tout les cas, c'est ma devise !



Mes compétences :

Informatique

Sport

syndicat