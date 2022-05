Philippe GARNIER

Responsable Marketing & Communication

Définition de la stratégie marketing opérationnelle et de la communication du Groupe Modulassur



• Responsable du plan marketing réseau : délégations régionales et courtiers partenaires

• Responsable de la stratégie digitale et inbound marketing

• Responsable du site institutionnel & du blog

• Lancement de produits et d'offres de services

• Plans de formation

• Supports de vente : print, livres blancs, argumentaires de vente, mini site, landing pages, emailing, newsletter...



• Gestion des Relations Presse



www.modulcom.fr

www.le-blog-du-courtier.com



Mes compétences :

E-mailing

inbound marketing

emailing

e-marketing

Assurance