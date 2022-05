Philippe GARO

Docteur en droit

Contract Management

Spécialités : Transport, Maritime, Assurances et Commerce Electronique

Centres d'intérêts : Mer et géopolitique

Arbitre (Chambre Arbitrale Maritime de Paris)

Chargé de cours à la faculté de Lyon II

Expert-associé à la Fondation Méditerranéenne d'Etudes Stratégiques (FMES)

Institut Français de la Mer (Section Toulon-Provence)

Propeller Club of America



McLEANS SA - Directeur - Marseille -Array -



ANSOMOR - Associé - Société de conseil en entreprise, La Seyne sur Mer, Var -Array -



Mes compétences :

Conseil

Juridique

Rugby

Droit des contrats

Droit des affaires