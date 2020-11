Philippe GAROT

Après des études d'économie à l'Institut Européen des Affaires (une école très terrain), j'ai travaillé d'abord comme Commercial régional puis au niveau national avant d'intégrer une Centrale d'achats (Mobilier de France) et de devenir Chef de Produit et 1er poste d'animateur de réseau national en 1995. Passionné par l'animation de réseaux franchisés et intégrés, j'ai l'habitude des challenges grâce à 7 créations de poste qui m'ont permis de fédérer des équipes (jusqu'à 200 personnes) autour d'un projet d'entreprise. Je tiens à garder le contact avec le terrain tout en participant aux décisions stratégiques de l'Enseigne. Avant dernier poste: Directeur du Développement du Groupe ROC ECLERC, challenger en France dans le secteur des pompes funèbres avec près de 500 magasins. Mission de transition de 10 mois comme Directeur Réseau Magasins, la belle-iloise (70 magasins intégrés) terminée le 31 mars 2017. J'ai créé une structure début 2018 pour assurer des missions de conseils.



Mes compétences :

Budgets

Commerciale

Etablissement des budgets

Franchise

Gestion de projet

Management

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel