Didier LACROIX

En France depuis 3 ans et après une expérience fructueuse d'un peu plus d'un an dans la transaction immobilière en temps que négociateur indépendant (auto-entrepreneur) pour ERA CTI Bandol, je me suis réorienté vers la rénovation immobilière tous corps d'état sur secteur Toulon ouest.

je suis ouvert à toute proposition d'alliance et partenariats

Mes compétences :

action commerciale

 Gestion administrative et commerciale

management

Vente

Logistique

Adaptabilité