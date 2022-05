Philippe GARRIC

DOMAINES DE COMPETENCE





AUDITEUR - CONTRÔLE PERIODIQUE





CONTENTIEUX – DROIT DU CREDIT Immobilier § Consommation

Expert contentieux particuliers / prof

Sauvegarde et défense des encours



MANAGEMENT

Réorganisation du service

Encadrement / Formation



CONDUITE DE PROJETS

Informatisation service recouvrement contentieux

Mise en place calcul des provisions sur douteux

Rachat de créances immobilières



GESTION LOCATIVE

Sécurisation activité transaction et location

Mise en place de la cellule location

Création et maintenance biliothèque des actes



Mes compétences :

Banque

Conduite de projet

Manager

Juriste contentieux

Juriste d'entreprise

Contentieux

Recouvrement

Immobilier