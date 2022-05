Philippe GARRIC

Dirigeant de la société Com'Unique, j'accompagne les entreprises dans l'amélioration de leurs performances au travers de tous les actes quotidiens liés aux relations interpersonnelles.



Mes interventions auprès des managers et/ou de leurs collaborateurs reposent sur la formation, le coaching et l'audit relationnel.



Je suis notamment intervenu dans le domaine des semi-conducteurs, de la téléphonie mobile, du nucléaire, de l'expertise-comptable, des SS2I, des CCI, des remontées mécaniques, des AFPA, des URIOPSS, du sanitaire & social, de la fonction public territoriale et nationale, de la production de matériel électronique, etc.



Les thèmes traités sont :

- Développer son Intelligence Emotionnelle.

- Mieux communiquer pour mieux coopérer.

- Prévenir et gérer son stress.

- Prévenir et gérer les conflits.

- Faire un meilleur usage de son temps.

- Prendre la parole efficacement devant un groupe.

- Animer des réunions performantes.

- Accompagner le développement des compétences et de l’autonomie de ses collaborateurs.

- Développer la cohésion d'équipe.



L'intégralité de mes actions reposent sur 7 piliers qui guident mes différentes pratiques :

• Développer l'Autonomie.

• Être pragmatique.

• Se respecter soi et l'autre.

• Être conscience des enjeux.

• Donner du sens aux pratiques proposées.

• Mettre de la congruence entre nos aspirations et nos actes.

• Prendre du plaisir dans ce que nous faisons.



Auteur de "Comment se rendre la Vie plus belle ?" et "Croyances, mensonges... et autres vérités !" et co-auteur de "Confidences de coachs".



Tél. : 06 73 19 66 35

Mail : com.unique.consultants@wanadoo.fr

Site :



Mes compétences :

Communication

Commercial

Consultant

Coaching

Développement personnel

Formateur

Intelligence relationnelle

Intelligence émotionnelle et corporelle

Management

Relations interpersonnelles

Stress en entreprise

Vente

Réunions constructives et dynamiques

Parole en public

Gestion du stress et des émotions

Gestion du temps/

Accompagnement deuil

Maladie ...