Philippe GASC

Bonjour,



Vous êtes Chef d’entreprise et vous recherchez un expert de la relation client et de la cohésion d'équipe pour vous accompagner dans votre projet de développement.



Je serai ravi de m'engager à vos côtés.

Vous accompagner dans la formalisation du plan d’affaires pour gagner du temps et en visibilité.

Intervenir auprès de votre équipe pour développer la cohésion et l’engagement.

Former vos managers pour que vous puissiez gagner en délégations…



Le réseau SPA, Stratégies Plans d'Action, ancré sur votre territoire, vous propose une relation, d’entrepreneur à entrepreneur, basée sur la confiance mutuelle.

Fort de notre connaissance du monde de l’Entreprise et de ses fonctions supports, de notre qualité et technique d’écoute, nous travaillerons ensemble avec l'ambition de pouvoir conjuguer la réussite économique avec votre plaisir d'entreprendre.



SPA: agitateur d’idées préconçues, catalyseur d’idées nouvelles, accélérateur de mise en place opérationnelle de solutions, l’accompagnement du dirigeant et de ses équipes est notre métier depuis plus de 20 ans. Parlons en ensemble !