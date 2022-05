Philippe GATT

Technicien Audiovisuel & Informatique depuis 20 ans, je travaille le plus souvent pour du congrès ou de l'évènementiel, je suis plus spécialisé dans la diffusion vidéo, la réalisation d'info-graphique et le vote interactif, je suis aussi capable d'assurer les JOBS de Technicien du son, technicien de traduction simultanée et de technicien réseau.

Je suis régisseur technique sur divers plans : récemment j'ai assuré toute la partie diffusion vidéo dans le palais des expositions à NICE pour les concours du SALON AGECOTEL 2010( analyse des besoins, faisabilité du projet, recherche de sous-traitance, et supervision de l'évènement et réalisation de l'évènement).

Je suis aussi capable d'assurer des formations que ce soit en audiovisuel ou en informatique.



