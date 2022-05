Philippe GASPARD

Janvier 2012 ... : ELIOTROPE : Directeur Associé Stratégie de positionnement de marque

mai 2o11 ... : S7VENSTEP COM Consultant en Développement & Stratégie Communication d'Entreprise

S7VENSTEP DESIGN Consultant en architecture d'intérieur et mise en scène d''hôtel et appartement privé

mars 2009-mai 2o11 : Manager de MUZEO Maroc

mai 2oo2-mars2oo9 : co-Fondateur - DOUBLE 2 PR / GASPARD PR

2ooo-2oo2 : Vice Président - EDELMAN France : Directeur du Département High Tech

1999 : co-Fondateur - SRRP One : Directeur du Développement

1998-1999 : BRODEUR SRRP ( aujourd'hui PLEON) : Senior Consultant

1991-1998 : TEXT100 France : Senior Consultant International

1990-1991 : EUROMARCHE Flins : DRH, Directeur de la Communication Interne



Mes compétences :

Coaching

Communication

Communication Corporate

Consulting

Création

Décoration

e reputation

Gestion d'image

Média

Média training

Prise de parole

Stratégie

Training

Training & Coaching

Ressources humaines

Conseil

Management