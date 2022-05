Philippe GASQUET

Une expérience réussie de plus de 10 ans dans la négociation des grands comptes et le développement commercial. Pratique de la grande distribution depuis 23 ans

• Dans un environnement back office en langue anglaise

• Et dans un contexte international

• Une expérience réussie dans le management et dans le développement des compétences des commerciaux

• Conduite de projet, coordination d’équipes en interne (France et filiales)

• Formateur et concepteur de module de formation en techniques de ventes et management

. Co-animation et conception de modules de formation



Mes compétences :

Négociation commerciale

Management commercial

Formation

Stratégie commerciale