Après avoir travaillé l’accordéon avec son père, Philippe Gatto suit des études de piano et percussion au conservatoire de Metz. Parallèlement, il s’intéresse à la musique moderne et est influencé par le funk. Très tôt il compose et arrange des morceaux pour divers artistes de variété. Il prend également des cours de jazz aux Trinitaires de Metz avec Eric Wilms.

Plus tard il monte son propre studio (Studio Platine). Il réalise plusieurs albums et accompagne différents artistes de tous horizons (Africain, Raï, Pop et Variété) dont « Mazé Moké » avec lequel il participe au Printemps de Bourges en 1993, Carlito Lassamdobassi, G-Smail, Mario Matadidi etc…..)

Récemment il a réalisé les albums d’Amanova et Hell-y et a participé à l’élaboration de quelques titres avec Khaled dont (« Avec le sourire ») ainsi qu’avec T.C. sur son album de Slam.

Il compose aussi pour l’image et sort aujourd hui un nouveau quatre titres destiné à l’habillage sonore.





