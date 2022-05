Philippe GAU

J'ai approfondie mon expérience en agroécologie et je suis devenue un expert en semis direct en associations avec des couvert végétaux, j'ai pu écouter et conseiller des agriculteurs en difficulté et leurs proposer des solutions adéquates a leurs exploitations. Mon projet est pouvoir conseiller au sein d'organismes agricoles ou para agricoles



Mes compétences :

agriculture conventionnelle et biologique

informatique

commerce en agrofournitures,

Agroecologie

Comptabilté et gestion agricole

Agroéquipement