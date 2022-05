Philippe GAUDRON

CADRE SUPERIEUR EN TRANSPORTS INTERNATIONAUX JE SUIS GESTIONAIRE D UN HUB INTERNATIONAL QUI CONNNECTE L'ILE DE FRANCE A L'EUROPE ENTIERE; J AI EGALEMENT DANS MA MISSION L'ACCOMPAGNEMENT DU PRODUIT TERRESTRE SUR TOUTE LA FRANCE; jE PARTICIPE AU DEVELOPPEMENT, INITIE DES CREATIONS DE LIGNE ET COORDONNE LES ACTIONS POUR LES PARTENAIRES EUROPEENS ET CE VIS A VIS DE LA DIRECTION EUROPE. BIEN ENTENDU JE PARTICIPE A L'ACTION COMMERCIALE AUPRES DE CLIENTS MAJEURS TOUT EN RECHERCHANT LES SOLUTIONS TECHNIQUES AMELORIANT PERFORMANCES ET QUALITE DONT JE SUIS LE GARANT.



NOTRE OBJECTIF EST DE RENTRER DANS LE CLUB DES CINQ PREMIERS OPERATEURS DANS UN DELAIS DE TROIS ANS. POUR CELA NOUS DIPSOSONS DE MOYENS ET D'EQUIPES MOTIVEES PRETES A RELEVER CE CHALLENGE. JE RESTE A L'ECOUTE D'EVENTUELS DEVEOPPEURS D'ACTIVITE COMMERCIALE;



Mes compétences :

Management

Commerce international

Affrètement

Export

Vente

Gestion de projet

Logistique