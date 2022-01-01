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Philippe GAUDRON

SUCY EN BRIE

Election législatives 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des législatives à Sucy-en-Brie

En résumé

CADRE SUPERIEUR EN TRANSPORTS INTERNATIONAUX JE SUIS GESTIONAIRE D UN HUB INTERNATIONAL QUI CONNNECTE L'ILE DE FRANCE A L'EUROPE ENTIERE; J AI EGALEMENT DANS MA MISSION L'ACCOMPAGNEMENT DU PRODUIT TERRESTRE SUR TOUTE LA FRANCE; jE PARTICIPE AU DEVELOPPEMENT, INITIE DES CREATIONS DE LIGNE ET COORDONNE LES ACTIONS POUR LES PARTENAIRES EUROPEENS ET CE VIS A VIS DE LA DIRECTION EUROPE. BIEN ENTENDU JE PARTICIPE A L'ACTION COMMERCIALE AUPRES DE CLIENTS MAJEURS TOUT EN RECHERCHANT LES SOLUTIONS TECHNIQUES AMELORIANT PERFORMANCES ET QUALITE DONT JE SUIS LE GARANT.

NOTRE OBJECTIF EST DE RENTRER DANS LE CLUB DES CINQ PREMIERS OPERATEURS DANS UN DELAIS DE TROIS ANS. POUR CELA NOUS DIPSOSONS DE MOYENS ET D'EQUIPES MOTIVEES PRETES A RELEVER CE CHALLENGE. JE RESTE A L'ECOUTE D'EVENTUELS DEVEOPPEURS D'ACTIVITE COMMERCIALE;

Mes compétences :
Management
Commerce international
Affrètement
Export
Vente
Gestion de projet
Logistique

Entreprises

  • NAGEL AIRFREIGHT - DIRECTEUR GENERAL

    maintenant Groupage terrestre aérien maritime de produits alimentaires et fleurs sous température controlée en import et export.

    Gestions de stock preparation de commande distribution chez grossistes et grande distribution.

    Developpement commercial et fusion de deux entreprises aux services complémentaires.

    effectif 62 Ca 23 M€

  • MORY GROUP

    maintenant

  • AGILITY LOGISTICS - DIRECTEUR PRODUIT ROUTE EUROPE ET LOGISTIQUE

    Sulaibiya 2008 - maintenant Directeur de la plate forme IDF developpement des activités de messageries Européennes. Remise en forme du plan de transport: départs quotidiens sur toute l'Europe, suivi et reporting de chaque expédition.gestion et industrialisation des process.

    Management et développement des prestations Europe au départ et à destination des bureaux de provinces création de nouvelles lignes de produits.

Formations

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