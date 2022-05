Philippe GAUTTIER

J'ai occupé des postes de directeur de projet, d’intégrateur fonctionnel, de consultant fonctionnel , de chef de projet fonctionnel (AMOA).



Expert fonctionnel sur les domaines suivants : Comptabilité analytique, gestion de projets, GPAO, gestion des achats et facturation fournisseurs, gestion de la configuration produits.



Concepteur en système d’information, très bonne capacité d’analyse des besoins et de synthèse des problématiques à résoudre (Modélisation MERISE / UML).



Ancien responsable de TMA, (Organisation et suivi des activités, reporting auprès des donneurs d’ordre, analyse des risques)



Responsable de nombreux projets de reprise de données (rachat de société, mise en œuvre de nouvelles applications) ainsi que de projet d’intégration (interfaces applicatives),



Ma devise : « Sans la maîtrise des données, un système d’information n’est rien »





Mes compétences :

Gestion de la configuration

Gestion des approvisionnements

Gestion de production (GPAO)

Modélisation des traitements (MERISE / UML)

Modélisation des données (MERISE / UML)

Gestion analytique (prix de revient / de vente

Responsable Tierce Maintenance Applicative

Gestion des ressources humaines (Secteur public)

SQL (Requêtes)