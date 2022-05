Expérience de Responsable et de Chef de Projets

Formations professionnelles :

• RIPE NCC (2006)

• Certification Cisco CCNP, niveau 1/4 (2002)

• Certification Cisco CCNA (2001)

Diplome d'Ingénieur et MS en Management et Création d'entreprise



Mes compétences :

Télécoms

WAN

Réseau

Management