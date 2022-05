Après 10 années d'expérience professionnelle au service du développement durable et de la performance énergétique, je me concentre aujourd’hui sur l’accompagnement de projets de transition énergétique à l’échelle des bâtiments et des territoires.



Mes compétences :

Efficacité Énergétique

Développement Durable

Construction Durable

Environnement

Solaire

Urbanisme