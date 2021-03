Philippe GIAMMARINARO

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Expert en microbiologie et biologie moléculaire, j'ai 20 ans d'expérience professionnelle essentiellement en recherche et développement.

La variété des projets auxquels j'ai eu la chance de participer, me confèrent aujourd'hui des compétences en microbiologie, biologie moléculaire, analyse du microbiote, management de projet et bien d'autres savoir faire que je vous invite à découvrir!

Je suis reconnu pour ma facilité d'intégration et pour m'investir pleinement dans les missions qui me sont confiées.



Passionné de recherche, je souhaite participer au développement d'une société en utilisant l'ensemble de mes compétences et interagir avec des spécialistes d'autres domaines.





A très bientôt



Mes compétences :

Microbiologie, Biologie Moléculaire, Bactériologie, Biochimie

Hygiène, Sécurité Alimentaire, Normes ISO

Python, R, Visual Basic for Applications, SQL, Microsoft C-SHARP, Java, Javascript, HTML, CSS

Gestion de projet technique, Management, Enseignement, Enseignement universitaire, Encadrement, Recherche scientifique