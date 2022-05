Philippe GOETHEL

Conseil en distribution alternative Produits-Projets, Créateur et chef d'entreprise, LASSUREUR



Mon parcours professionnel à débuté en 1986 dans l encadrement et le developpement d un point de vente jusqu à la Direction de plusieurs Entreprises d Assurances. Aujourd hui, je dirige une Agence de Souscription a destination de divers réseaux assuranciels, associant la distribution de risques spécifiques ou techniques et la gestion des sinistres pour tous types de risques IARD. Je suis particulièrement interréssé par le management stratégique de l entreprise et le developpement de produits adaptés à la distribution alternative. Après avoir géré et développé plusieurs bureaux régionaux d’assurances et pris la Direction de Compagnies et diverses structures, j’ai diversifié, développé, valorisé et renforcé ces années d expérience en tant que conseil dans la gestion de l’ensemble des flux assurantiels.



Repoussant sans cesse mes limites, j’ai toujours innové dans le domaine de l’assurance en créant le premier site et portail de distribution d'assurances en 1996 me permettant d’être à la fois un professionnel spécialisé et reconnu dans mes domaines de compétence qui sont l élaboration de produits techniques ou hors normes et l'elaboration de solutions de distribution alternatives et l’optimisation de la gestion et le management stratégique de l entreprise vers ses clients et fournisseurs.



Le savoir faire technique et commercial accumulé au cours de toutes ces années de travail à l’élaboration et la distribution de produits d’assurance me permettent de justifier d’un parcours professionnel riche de succès sur le marché IARD de l’assurance Française. Dynamique, organisé et rompu à l’organisation, la souscription et la gestion des risques conventionnels auprès de particuliers ou de l’entreprise, je m attache à négocier au mieux les attentes de chacun. En tant qu'Audit et Conseil, j’ai le plaisir de faire profiter de mon savoir faire dans le traitement des produits la gestion technique des garanties, l’aide à la souscription et les règlements de sinistres, le développement de l’activité commerciale, la vérification et l’analyse de risques.



J aime m investir dans une mission d entreprise où je peux mettre à profit mes talents organisationnels et fonctionnels, ma technicité, mon esprit d’analyse et de synthèse, mon expérience de plusieurs années dans l’encadrement et l’animation d’un service dédié aux clients et d’un réseau de distribution, et bien entendu, la mise en place de nouveaux produits.



Mes compétences :

Assurances

IARD