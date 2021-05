Nathalie STOCKLI

Dans mon parcours, j'ai tout d'abord occupé pendant 5 ans la fonction de Secrétaire Général Adjoint, puis pendant 3 ans celle de Responsable juridique. Ensuite, RRH du groupe sous la direction du DRH groupe, j'ai évolué dans un domaine très intéressant mêlant la relation humaine, l'organisation des hommes et le droit.



A mes compétences acquises dans le passé



Ressources humaines

Droit du travail

Droit des entreprises

Langues étrangères



j'ai pu ajouter la gestion de la paie.



J'ai une bonne expérience de l'entreprise industrielle, du marché automobile et de leurs exigences en termes d'agilité, de performance et d'amélioration continue.