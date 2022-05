Philippe GUILLET

"Chargé de Mission" au service des arbres en pays de bocage"

Conseiller départemental Chambre d'agriculture Sarthe, Chef de Pôle régional pour les Chambres d'agriculture des Pays de la Loire

Forestier de formation, j'accompagne agriculteurs,forestiers, collectivités dans leurs actes de gestion des arbres.La réflexion sur un projet d'aménagement jusqu'à sa réalisation, la valorisation économique des formations arborées avec mise en place d'une stratégie de gestion durable, l'engagement de réflexion sur les patrimoines arborées à l'échelle individuelle ou de territoire font ainsi partie de mes activités.

Je prends une part importante dans la connaissance, la promotion , le développement de systèmes agroforestiers face aux enjeux de l'agriculture de demain. J'ai en responsabilité le pilotage d'un GIEE systèmes agroforestier.



Par ailleurs j'alimente la réflexion de mes élus départementaux et régionaux sur l'arbre dans l'espace agricole.

Enfin ,Je participe à des travaux à dimension nationale : programme CasDar sur l'intérêt de l'arbre dans la production avicole sous signes de qualité ( label) ou l'impact du changement climatique sur l'arbre et les conséquences sur nos choix techniques.

Mon champ d'intervention m'amène à de très nombreuses interventions en matière d'aménagement du territoire: 1 % paysage, SCOT, SRCE, PLU , PCET, diagnostic de territoire..... mais toujours avec un lien à l'arbre

Mon efficacité passe prioritairement dans l'accompagnement technique au plus près du terrain, en conseillant les agriculteurs, groupement de producteurs, propriétaires dans les projets de plantation ou de gestion.

" A least plant a tree" !