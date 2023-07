Philippe IMOUCHA

Professionnel créatif avec plus de 20 ans dexpérience dans l'industrie de lédition logiciel.

Solide expérience en innovation produit, vision, stratégie et conception de solution.

Connaissance dans les télécoms du CRM, CMS, Business Intelligence et Big Data.

Leader sur les projets, facilitateur via des interactions efficaces directes entre tous les acteurs.

En soutien proactif des ventes, des projets et des équipes support.

Participe régulièrement à des réponses à appel doffre sur des situations complexes ou dexpertise métier.



Mes compétences :

Business Intelligence

Gestion de produit

Assurance qualité

Java EE

Gestion de projet

JavaScript

Java Platform

Linux

Design produit

Créativité

Product marketing

Cloud computing

Logiciel CRM

Big Data