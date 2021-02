Philippe JACQUET

Aujourd'hui, après cinq ans de silence, je reviens animé par un besoin presque vital.



J'ai besoin de partager un concept et son logo (tous deux produits de ma création) qui me tiennent à cœur depuis plus de vingt ans.



Je ne sais pas encore à qui d’autre qu’à moi-même peuvent servir ce concept et ce logo - qui ne sont aucunement commerciaux, dans le sens où je n’en tire aucun bénéfice sinon la fierté qu’ils soient juste les ambassadeurs de mon utopie -, mais c’est plus fort que moi, j’ai besoin de les partager avec Autrui. Depuis peu, j'offre des stickers à l'effigie de mon logo à des personnes dont j'apprécie l'humanité et/ou la façon de lire les Vagues en pratiquant le surfriding.



Le personnage et son éclair sont issus de ce panneau que l’on trouve devant les installations électriques potentiellement dangereuses pour prévenir d’un éventuel danger de mort par électrocution.



Selon moi, la vie est comme un interrupteur (Life’s a Switch) : soit l’on pense qu’elle est une « p..e » (Life’s a bitch) ; soit l’on décide qu’elle est une plage (Life’s a Beach)… Chaque être humain tient cet interrupteur au bout de ses doigts et reste maître de son raisonnement personnel.



Mon personnage, lui, a décidé de surfer l’éclair plutôt que d’être foudroyé.



Je reste à votre disposition pour tout contact que vous jugerez utile.



CONTACT:



philippejacquet@me.com





Quelques liens pour mieux me comprendre:



http://www.youtube.com/watch?v=cpaIjDLAJUQ



https://www.youtube.com/watch?v=saSneTMj7CY&t=72s



https://www.youtube.com/watch?v=qhnIp2MkDZ0



Je tente de lire les Vagues depuis environ 30 ans. Voici un de mes poèmes sur ce sujet afin de mieux me présenter :



« Vague : mon fil d’Ariane…

Lorsque sur toi je plane,

Je me surprends, profane,

A lire que tu fanes.



L’homme n’ayant plus le temps,

Sinon qu’en apparence,

De lire en toi le plan

Pour comprendre la Danse,

N’œuvre qu’à coups de semblant

Pour sa bonne conscience.



C’est pourtant simple de voir

Que l’homme te laisse choir…

- « Voir toutes ces mers noires,

Ca devient dérisoire :

On ne sort plus nos mouchoirs »

L’homme est un vrai tocard !

Mais, sagesse incarnée,

Tu ne cesses de prodiguer

Tes lettres océanes

Sur lesquelles je flâne

En relisant tes Pensées

Gravées pour l’éternité.



Même si tu devenais,

De mercure composée,

Insurfable à jamais,

Tu garderais ta beauté…

Patiente, continuerais

De croire en notre bonté.



Si seulement l’on pouvait décrypter

Le livre de tes houleuses Pensées…



Nous ne savons plus te lire.

Nous ne devons plus que compter !

Il nous faut arrêter de fuir.



Les Vagues sont capables de nous nuire,

Mais nous ne devons pas les anéantir.

Leur liberté dessinera l’Avenir.

À l’équilibre nous pouvons parvenir.



Maîtresses liquides, je suis loin

Mais la pierre dure m’aide bien.

Vos hanches parfaites, j’en prends soin :

Mes marteaux & burins font le lien.



Des Landes jusqu’à Byron Bay,

De mon esprit vous avez fait

Enfant heureux à tout jamais

Car en moi, gravées, je vous ai !



L’omniprésence, vous savez

Avec elle, comment jongler.

Partout se trouve votre beauté,

Même dans notre Enfant créée !



Je suis, je crois, le plus heureux des hommes

Quand la crête de la vague m’assomme

Et me rappelle qu’en somme,

Nous ne sommes que des hommes » Phil XXI



Mes compétences :

Sculpture

Surf

Slam

Poésie