Zahia PEINTRE*

Bonjour à tous et à toutes



Artiste peintre avec une spécialisation en encaustique, je recherche à me créer un réseau international pour évoluer dans ma pratique et ma carrière artistique.

Je reçois depuis quelques années des propositions d'expositions de groupe, individuelles, de foires internationales d'art .... mais faute de moyens je n'ai pu pouvoir y aller et ainsi montrer mon travail ailleurs.

Je recherche des mécènes, des galeries, des organismes pour m'aider à enfin exposer en international et en France.

N'hésitez pas à me contacter, je suis ouverte à toutes vos propositions.



Zahia

http://www.zahia.fr

http://zahia.guidarts.com

zahia@zahia.fr



Mes compétences :

Art

Art thérapie

Commerciale

Manager

Marketing

Marketing manager

Peinture

Télé Marketing

Vente