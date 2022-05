Stéphane VUILLEUMIER

Mes sculptures sont réalisée en fer souder, meulée, poncée, brossée et parfois sablée.

Mon thème et ma recherche principale, sont basée essentiellement, sur

un travail interieur de ma personne, et de mes découvertes relationnelle avec mes amis, muse, amours.....Ces états d'ame...vécue dans ces moment donne vie a mes œuvres.

Des titre comme naissance de l'amour, éloignement, élévation, regard...etc...!!!! nous révèle toute cette vie intérieur... richesse vécue dans mon quotidien.

mon site perso:Array bonne visite



Mes compétences :

Sculpture

Création

Art

Design

Vision

Soudage

Conception