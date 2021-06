Philippe JARDIN

LIBERTÉ

ÉGALITÉ

FOOTBALL !



SORTIE LE 6 JUIN

(EDITIONS LA TRACE)



Dès qu’il a été nommé et qu’il a pris ses fonctions, le bibliothécaire a remis un peu d’ordre dans cette étrange institution dont nul ne connaît l’adresse.

L’adresse secrète. L’adresse secrète de la Bibliothèque Secrète.

Il a passé son temps à chercher et à classer les romans qui contiennent les secrets de notre monde et de la société française.

Avec beaucoup d’abnégation, il a ramené de nombreux volumes à la lumière du jour.

Certains n’avaient que des débuts, d’autres que des fins. Quelques-uns n’avaient que des titres.

Alors, le bibliothécaire a décidé de les compléter et même de les terminer.

Oui, vous avez bien lu. Le bibliothécaire a pris cette initiative.

Et il lui arrive, certains soirs, lorsqu’il est seul dans ses couloirs, loin du monde, de penser qu’il a écrit toutes ces histoires et inventé tous ces concepts.

Que dans cet endroit vaste et secret, il n’a trouvé en fait que des pages blanches et des livres vides.





LIBERTE EGALITE FOOTBALL !

Roman 230 pages Editions La Trace Preface de François Coupry



Ce livre est fait pour ceux qui n'aiment pas le football et qui croient que le football n'est qu'un sport.

Ce livre est fait pour ceux qui aiment le football et qui croient que le football est beaucoup plus qu'un sport.

Ce livre est fait pour ceux que le football laisse indifférents parce que c'est peut-être dans le football qu'on trouvera les solutions à nos problèmes.



Ce livre est fait pour ceux qui n'aiment pas Marseille et qui croient que Marseille n'est qu'une ville.

Ce livre est fait pour ceux qui aiment Marseille et qui croient que Marseille est beaucoup plus qu'une ville.

Ce livre est fait pour ceux que Marseille laisse indifférents alors que notre hymne national s'appelle La Marseillaise et que ce n'est pas un hasard.