Philippe LACROIX

Journaliste de formation (quinze ans de métier) avec spécialisation dans le champ de la pop-culture et des musiques actuelles, rédacteur multimédia passé par la case conception-rédaction publicitaire, je cherche à donner un maximum d'impact au contenu : print et web, court et long, ciblé vers le lecteur ou le consommateur.

A une époque où l'image et la forme prédominent, je pense qu'une bonne communication reste avant tout une communication basée sur le fond. Elle doit être sincère, fouillée, concise et respectueuse de sa cible. La langue française autorise mille et une subtilités : je tâche de rédiger à des fins créatives, utiles et performantes, en fonction d'enjeux qui restent sans cesse renouvelés.

Vous avez un message à faire passer, un produit à promouvoir, une information à optimiser.

Moi, je trouve les mots.



Mes compétences :

Conception

Créativité

Rédaction

Musique

Communication

Conception-rédaction

Publicité

Presse