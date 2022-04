Hilaire PICAULT

Là où la photo flatte, le mot touche : pourquoi aurais-je choisi une meilleure arme ?



En parallèle d'une activité de journaliste freelance (Gonzaï, Mainstream, Technikart) je conçois et rédige les outils promotionnels à destination de la presse ou du grand public et active les réseaux qui permettent de les transmettre.



Parmi les munitions disponibles on dénombre : biographies, communiqués de presse, newsletters, médias sociaux... Toute l'artillerie ; c'est de bonne guerre.

Dans le détail du tableau de chasse on distingue : des artistes, des auteurs, des musiciens, des journalistes, des éditeurs, des manifestations culturelles et quelques industriels du secteur du tourisme.



Vous ne pensiez pas avoir besoin d'un porte-plume, mais pour être entendu vous avez moins besoin d'un portevoix qu'un porte-flingue. Pan !



Mes compétences :

Journaliste

Communication

Rédacteur

Community management