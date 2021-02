Philippe LAGRANGE

« Ma volonté est de mettre Technae au service des Métiers de nos clients en nous appuyant sur deux piliers, l’excellence opérationnelle et l’innovation, avec comme condition de réussite un travail de co construction.

De plus, nous sommes convaincus que le Capital Humain est la plus grande richesse d’une Entreprise,

Enfin, nous souhaitons nous inscrire, avec nos clients et l’ensemble de nos fournisseurs dans une logique d'engagement contractuel et d'amélioration continue autour de quatre visions :

- Vous garantir l’accès aux services

- Faire de nos compétences et de nos talents des atouts à votre service

- Rechercher l’excellence dans les services rendus

- Innover pour maintenir le niveau de qualité de nos services »

dans l'objectif de délivrer le "juste service".







Mes compétences :

Analyse Transactionnelle

excellence opérationnelle

Fiable

Innovation

Investi

ITIL

Manager

Mutuelle Sante

PNL

Santé

Ressources humaines