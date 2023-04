Philippe LARDANT

Ingénieur Génie Civil - Géotechnique - Projeteur Configuration Offre chez POMA > > "Tout le transport par câble ! " - Adaptation au sol des ouvrages





3 ans de consulting opérationnel avec agap2 pour Schneider Electric project engineering center - INGEROP / GEOS.

8 ans chez CEBTP - GINGER Expertises et Maitrise dœuvre de travaux géotechniques, confortement, réfection de bâtiments et ouvrages - TGV Tunel etc.

10 ans chez GED Environnement / Egis > Études et diagnostics des sols.



Mes compétences :



Génie civil - infrastructures - Géotechnique

Civil & Structural Engineering & Geotechnical Engineering

Maitrise dœuvre - Technical leader

Énergies renouvelables - Renewable energies



Conseil Ingénierie Construction - Consulting Civil



VB / VBA / PYTHON 3 - Création de logiciels Spécialisés - Géotec - Structures - FOND - PIEUXPY - PYBA - NCPIEUX - etc.

AUTOCAD /TOSA 850 - AUTOCAD-CIVIL