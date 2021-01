Philippe LARRIERE

Directeur de cabinet de recrutement, spécialisé dans la recherche de candidats ayant des profils orientés vers les métiers de la GMS & GSS. J’interviens sur toute la France.

Riche d’une expérience de plus de 20 ans dans les métiers de la grande distribution et distribution spécialisée, je saurai sélectionner les candidats en fonction du profil que vous recherchez.

Alors n’hésitez plus contactez moi !

Je RECHERCHE DES DIRECTEURS DE SUPERMARCHÉ ET DES CHEF BOUCHER.responsable épicerie liquide pour le sud de la France....

ainsi que des comptables pour l"Alsace....

merci de m'adresser vos c.v.......des postes à pourvoir rapidement...