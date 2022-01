Philippe LAYEB

Depuis l'obtention de mon Bac Comptabilité Gestion, j'ai effectué de nombreuses missions de ventes, conseils et animations commerciales qui se sont poursuivies tout au long de mes études et au-delà.



Après une formation Technico commercial à Grenoble, j’ai suivi une année en Licence d'économie en Espagne, où j’ai acquis une certaine maîtrise de la langue. Par la suite j’ai vécu une année en Angleterre, pour enfin suivre, une formation en Master Management du Tourisme à l’IUP de Perpignan, qui a débouché sur une expérience en marketing au sein de l'agence VMS Voyage, spécialisée dans le voyage sur mesure.



Mon profil, mes qualités relationnelles et l'envie de toujours apprendre m'ont amenés à représenter la Cité de l'espace de Toulouse pendant 3 années en tant que médiateur scientifique itinérant en trois langues, puis à intégrer Planète Sciences Occitanie (anciennement Planète Sciences Midi-Pyrénées) en tant que responsable secteur et représentant le Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) sur le territoire français à travers la gestion et la coordination des projets d'un outil très spécial et spatial, le 'Spatiobus' du Service Education Jeunesse du CNES pendant environ 7 ans. Aujourd'hui, toujours la tête dans les étoiles et les pieds sur Terre, au sein de l'agence de communication Exirys, je suis assistant Relations Publiques sur le Site Airbus Defence & Space de Toulouse, un des leaders dans le secteur aéronautique et spatial.



Mes expériences dans la formation, l'événementiel, la communication, la vente et plus largement dans le domaine commercial et éducatif, m’ont montré que les relations humaines sont très importantes dans mon épanouissement professionnel et personnel. Mon dynamisme, mon engagement et mon enthousiasme sont mes points forts. Bricoleur, musicien et dessinateur à mes heures perdues, je suis créatif et essaie de cultiver l'art de la joie.