Philippe LE TELLIER

Augusta Reeves, société à taille humaine (170 collaborateurs), reconnue pour ses projets à la pointe de la technologie, recherche pour son activité Web – Nouvelles technologies, huit profils présentant des expériences variées.



Nous privilégierons la Compétence et l’Etat d’esprit à l’expérience, tous nos postes correspondent à la Fonction Ingénieur d’Etude.



Nous devons démarrer trois projets dans les deux mois à venir (différents Secteurs d’activité / Différentes technologies) et souhaitons renforcer nos équipes avec de nouveaux Collaborateurs, ces postes étant à pourvoir immédiatement.



En termes de compétences, nous recherchons des connaissances sur

• GWT / GXT

• EXT-JS, Sencha Touch

• Java / J2ee, UML, Maven, Spring, Hibernate, Web services, XML, HTML5, Javascript, fwk (jQuery, dojo, …)

• .net, C#



En termes d’expérience, nous souhaitons intégrer des Collaborateurs disposant d’au moins 1 à 1,5 ans d’expérience, de profils Junior - Confirmé à Senior – Expert.



Augusta Reeves est une des cinq sociétés de référence, pour les acteurs de sa taille, auprès de l’éditeur SAP, et a développé trois activités complémentaires à la conception d’applications Web de gestion :

• Les Portails et sites de gestion basés sur des CMS/WCM ou solutions dédiées (Liferay, JCMS, …),

• La mobilité,

• Le e-Commerce.





Présentation de l’entreprise



AUGUSTA REEVES est un cabinet de conseil en intégration dont l’activité se déploie dans deux domaines : SAP et les Nouvelles technologies.



Vous intégrerez une entreprise de taille humaine employant aujourd’hui cent soixante-dix Collaborateurs, réparties sur deux agences (Paris et Nantes), et vous travaillerez le plus souvent en équipe.



Notre éthique prône le respect et nous mettons un point d’honneur à veiller et à équilibrer la satisfaction de chacun : Nos Collaborateurs, Nos Clients et Notre/Votre société.



Poste



Les trois projets couvrent des secteurs d’activité différents :

• L’Industrie,

• La Commerce et la Distribution,

• La Recherche.



En fonction de votre expérience, vous pourrez intervenir sur des missions d’Architecture, de Coordination, d’Analyse ou de Développement, vos fonctions couvrant le plus souvent toute ou partie de ces interventions.



Vous aurez ici l’opportunité de parfaire vos compétences et d’en développer de nouvelles au sein d’une équipe dynamique et motivée.





Profil

• Vous êtes issu d'une formation Bac+4 en informatique ou Bac+5,

• Vous avez au moins un an d’expérience professionnelle,

• Une maîtrise de Java J2EE, MVC, Spring, Hibernate, Web services, XML, Javascript et Maven est indispensable,

• La maîtrise d’EXT/JS ou Sencha Touch et de GWT/GXT sont très appréciées.

• Un bon niveau d’anglais est un atout notable.



Votre Rigueur, Votre autonomie et votre Réactivité sont des qualités auxquelles nous sommes sensibles.





Nous vous proposons un CDI commençant immédiatement

Vous correspondez à notre recherche ? N'hésitez plus, postulez !

Envoyez votre CV à : araynaud@augustareeves.fr , nous étudierons votre candidature dans les plus brefs délais et nous ferons un plaisir d’engager une solide collaboration avec vous.