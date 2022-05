Philippe LEBOT (PHILIPPE LEBOT)

Après avoir transformé en 2020, la société NEODYME que j'ai fondée en 2004 en coopérative, je vogue vers de nouveaux horizons, notamment linvestissement social et solidaire et laudit QSE.



Je réalise ainsi des audits de certification, de la formation et du conseil en système de management auprès de collectivité et d'entreprise de secteurs industriels variés.



https://www.linkedin.com/in/philippe-lebot-972a1b40/