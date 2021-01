Philippe LEBOT

Dirigeant d'entreprise en reconversion ! chez CESIUM



Fier que NEODYME, société que j'ai fondé en 2004, ait réussi sa transformation en coopérative mardi 16 décembre 2020. Après 16 ans passés à sa création, son développement et sa direction, je laisse place avec une immense fierté à Marion BARBARIN qui en devient sa directrice générale et à Stéphan BRUNET qui a été élu le 1er président du conseil d'administration. Les 81 coopérateurs salariés poursuivront avec détermination et désir de pérennité, les mêmes missions qu'hier, tout en enrichissant NEODYME de l'esprit coopératif et des valeurs socles que sont :

la prééminence de la personne humaine ;

la démocratie ;

la solidarité et le partage.



Pour ma part, je les accompagnerais jusqu'au 31 mars 2021, avant d'aller vers de nouveaux horizons.

Mes compétences :

Conseil

Direction générale

Ingénierie

Environnement

Management