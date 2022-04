Antoine MALAGA

Parce que je souhaite que chaque individu puisse donner le meilleur de lui-même, au service d’une entreprise solide, j’accompagne les organisations à mettre en place les nouveaux standards d’excellence professionnelle, contribuant à l’épanouissement individuel, levier de performance des entreprises.



J’interviens à 3 niveaux pour renforcer la structure humaine de l’entreprise:

• Au niveau personnel pour développer l’efficacité et permettre l’équilibre vie pro / vie perso;

•Au niveau relationnel pour rétablir une bonne communication et améliorer le leadership;

•Au niveau organisationnel pour formaliser les systèmes de management et entretenir une culture d’engagement.



Les bénéfices de cet investissement sont:

•Une responsabilisation et une meilleure coopération des collaborateurs;

•Une capacité d’innovation et de résilience accrue de l’entreprise;

•Un accroissement de la valeur immatérielle de la société.



Ma méthodologie:

Mon expérience complétée par ma posture de coach me permettent de poser des questions percutantes qui confrontent, libèrent l’imagination et provoquent des prises de conscience. L’individu ou le groupe exprime son plein potentiel, fixe ses objectifs et éprouve ses propres solutions en passant à l’action.



Mes compétences :

Système de management

Coaching collectif et des systèmes

Coaching individuel

Leadership