Fabien LHOTE

Diplômé d'un DUT génie chimique, génie des procédés d'une part et d'un Master Risques Technologiques et Naturels d'autre part, je suis actuellement Ingénieur HSE et risques industriels employé par la société NEODYME.



J'ai acquis de l'expérience par le biais de plusieurs missions en industrie. j'ai travaillé sur la réglementation ATEX, le Plan d’Opération Interne, le Document unique... De plus, j’ai été animateur sécurité dans une forge puis ingénieur environnement sur un site industriel. J'ai également travaillé comme ingénieur sécurité des procédés sur un site industriel classé SEVESO II seuil haut.



Mes compétences :

Chimie

Environnement

Hygiène

Prévention

Qualité

Sécurité

Industrie