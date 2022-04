Alexandre GEISSLER

Ingénieur de l'école de Chimie Polymère et Matériaux de Strasbourg (Promotion 2006)j'ai obtenu un doctorat en 2009 en chimie des matériaux. Depuis octobre 2009 je suis chercheur au sein d'ADOCIA, dans le domaine des biotechnologies.

Physico-chimiste des matériaux de formation, mes domaines de compétence englobent la formulation, les polymères, les matériaux, en particulier pour des applications pharmaceutiques et biomédicales.



Mes compétences :

formulation de proteines therapeutiques

gestion projet

invention et innovation

redaction publications et rapports scientifiques

presentations scientifiques