Philippe LECLERC

Passionné par l'univers des mobilités, jai également acquis tout au long de mon parcours professionnel le sens des responsabilités et le goût pour le management de projet.



Chef de projet résolument déterminé, je sais en outre être force de propositions et de conseil auprès des décideurs et partenaires.



Dans les différents emplois que j'ai pu occupé, je mets en avant ma faculté d'adaptation, mon autonomie, ma pluridisciplinarité ainsi que mon sens des responsabilités.



Aujourd'hui, en plus des projets structurant de mobilités que je continue de piloter, j'ai le plaisir d'encadrer et d'accompagner une équipe dynamique et motivée, soucieuse également de servir l'intérêt général.



Mon objectif :

Mettre les moyens humains et techniques en adéquation avec la conduite et la gouvernance de projets d'infrastructures de mobilités tous modes.