Philippe LECLERCQ

J'ai 56 ans, je suis marié et papa de 2 grands enfants indépendants aujourd'hui.

Depuis 36 ans, la grande distribution de bricolage ma amené à exercer dans 13 villes de France pour 3 groupes : Mr Bricolage, Castorama et Tridôme.

Curieux de tout, j'aime vivre autrement et ne supporte pas la routine.

Accroc aux voyages, je suis attiré par d'autres cultures et des modes de vies différents. Mes vacances successives mont fait vivre quelques aventures et de là ma passion est née pour les pays d'Afrique subsaharienne.

j'ai donc allié ma passion avec le travail, puisque je suis actuellement directeur du développement de l'enseigne Mr Bricolage pour le groupe Yeshi au Gabon et ensuite pour d'autres pays dans lesquels le groupe est déjà présent.

Nos 32 années de mariage nous ont permis, ma femme et moi, d'avoir une vision commune de notre avenir géographique et de nos désirs d'évasion.





Mes compétences :

Aisance relationnelle

Force de proposition

Management opérationnel

Planification de projet

Adaptation

Organisation

commerce, management, gestion

ouverture de magasin

Merchandising