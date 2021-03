Philippe LUCAS

De formation scientifique, j'ai travaillé pendant quelques années dans la recherche puis dans la prestation de service.

Ceci dans le domaine de la biologie moléculaire et du diagnostic.

Fort d'une expérience de 5 ans chez SARTORIUS, j'ai occupé un poste de technicien SAV itinérant.

Mes compétences :

Réalisation de contrats de maintenance curative et préventive.

Mise en service, installation d'instruments de mesure et formation aux utilisateurs

Reporting du travail, rédaction des offres, relances, gestion de la base client.



J'ai un goût prononcé pour le relationnel, le contact humain.

Je suis quelqu'un de persévérant, organisé et réactif.