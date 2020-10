Pierre-Antoine RENAULT

Après 7 ans dexpérience sur le terrain en qualité de Technicien Maintenance et Métrologie, puis dIngénieur Service, je suis actuellement Responsable du Service Maintenance et Métrologie au sein de LABELIANS.



Mes précédentes expériences mont permis dacquérir de solides connaissances dans le monde du laboratoire, du SAV, de la Métrologie et dapprendre limportance davoir une orientation « satisfaction client ».



Aujourdhui, fort de ces expériences, je mefforce à développer au quotidien certaines compétences telles que lécoute, la pédagogie, le sens relationnel afin de gérer et danimer au mieux le service qui est composé de personnes itinérantes (périmètre national) et sédentaires.



Sur le plan personnel, je suis une personne avec une multitude de passions. Le sport (tennis 30/2, le foot, la musculation), la moto, le bricolage, les voyages, la photo et les nouvelles technologies représentent une grande partie de mes occupations.





Diplômes :



- Licence Professionnelle "Industries chimiques et pharmaceutiques", spécialité instrumentation et réactifs de laboratoire. Obtenue avec mention.



- Brevet de Technicien Supérieur : BTS "Systèmes Électroniques".



- Baccalauréat Sciences et Technologies de lIndustrie : BAC STI "Génie Électronique". Obtenu avec mention.





Habilitations :



- Risques chimiques

- Risques biologiques

- Risques électriques





