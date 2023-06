Philippe MACQUET

Entré à l'INSEE en 2001 comme développeur, j'ai réussi le concours interne d'attaché et intégré le service études de l'Action Régionale. De 2013 à 2016, j'ai rédigé des études sur les salaires dans les Hauts de France, la mobilité des étudiants, les métiers verts, les inégalités hommes-femmes, et les ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire). Décidant de réintégrer la sphère informatique en 2016, j'ai exercé successivement des fonctions de maintenance CAPI (Computer Assisted Personnal Interview) et de support à la Gestion de l'Infrastructure Informatique Régionale. Depuis 2016, je développe des enquêtes internes (Limesurvey) et en exploite les résultats pour des audits qualité tout en occupant la fonction d'archiviste DR.



Mes compétences :

Statistiques

Alimentation

Programmation informatique

Maintenance informatique

Réseaux informatiques & sécurité