Philippe MALAQUIN

Europ'Ingénierie est un bureau d'études implanté à Solesmes dans le Nord (59) avec une agence à Saint Laurent des Arbres dans le Gard (30). Nous travaillons dans les domaines de la charpente métallique, la mécanique, la chaudronnerie et la tuyauterie, en études 2D et 3D et en calculs (structure ou éléments finis), sur les logiciels suivants : Autocad, Inventor, Tekla Structure et Robot Structural Analysis Pro.

L'entreprise créée en 2009 compte aujourd'hui quinze personnes avec 50% de l'activité en assistance technique (chez nos clients).



Mes compétences :

Calcul de structure métallique